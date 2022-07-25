WSJ: Казахстан готовится к войне с Россией из-за спецоперации в Украине
Издание The Wall Street Journal утверждает, что правительство Казахстана начало подготовку страны к оборонительной войне с Россией.
25 июля американская газета The Wall Street Journal сообщила, что после начала российской специальной военной операции в Украине правительство Казахстана начало подготовку к возможной войне с Россией, поскольку в Алмате опасаются, что следующей целью спецоперации может стать именно Казахстан.
В пользу подобной вернии журналисты WSJ привели те факты, что правительство Казахстана резко увеличило оборонный бюджет страны до 918 миллионов долларов после старта российской спецоперации. Также Казахстан начинает негласное военное сотрудничество с США и странами блока НАТО.
Примечательно, что в ходе Питерского международного экономического форума президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна не признает независимость ДНР и ЛНР. Также Токаев утверждает, что Казахстан будет следовать санкциям Евросоюза против России, за что ранее Москва заблокировала казахстанскую нефть в своих портах.
Также недавно Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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