ООН: корабли могут безопасно вывозить зерно из Украины после удара по Одессе
Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак утверждает, что корабли в состоянии осуществлять безопасный вывоз зерна из украинских портов после удара по Одессе.
25 июля представитель Организации объединённых наций Фархан Хак сообщил, что после удар российских войск по военной инфраструктуре ВСУ в порту Одессы зерновая сделка между РФ, Украиной, Турцией и ООН должна реализоваться.
По мнению Хана, теперь корабли могут безопасно вывозить зерно из трёх портов Украины, однако удар армии России по Одессе не способствует доверию к позиции России по стамбульской зерновой сделке.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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