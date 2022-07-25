WSJ: Казахстан экстренно усиливает армию из-за страха войны с Россией

ООН и НАСА рассказали об ужасных последствиях изменения климата для Ближнего Востока

За последние три десятилетия температура на Ближнем Востоке росла намного быстрее, чем в среднем в мире. Осадки уменьшаются, и эксперты прогнозируют, что засухи станут более частыми и сильными.

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