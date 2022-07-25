WSJ: Казахстан экстренно усиливает армию из-за страха войны с Россией
The Wall Street Journal пишет, что Казахстан якобы начал усиливать армию из-за страха войны с Россией.
Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что Казахстан якобы начал заниматься усилением своих вооруженных сил.
Причиной такого решения издание называет риск начала вооруженного конфликта с Российской Федерацией.
Заставила поверить в вероятность столь ужасного развития событий российская специальная военная операция на территории Украины.
Также отмечается, что Казахстан увеличит свой оборонный бюджет на 918 миллионов долларов.
В военной же сфере Казахстан усиливает сотрудничество с Соединенными Штатами, Турцией и Китайской Народной Республикой.
Опубликовано: Николай Скира
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