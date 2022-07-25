WSJ: Казахстан экстренно усиливает армию из-за страха войны с Россией

The Wall Street Journal пишет, что Казахстан якобы начал усиливать армию из-за страха войны с Россией.

Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что Казахстан якобы начал заниматься усилением своих вооруженных сил.

Причиной такого решения издание называет риск начала вооруженного конфликта с Российской Федерацией.

Заставила поверить в вероятность столь ужасного развития событий российская специальная военная операция на территории Украины.

Также отмечается, что Казахстан увеличит свой оборонный бюджет на 918 миллионов долларов.

В военной же сфере Казахстан усиливает сотрудничество с Соединенными Штатами, Турцией и Китайской Народной Республикой.

Опубликовано: Николай Скира

 

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