Из-за оттока украинских рабочих в некоторых странах Европы возникли проблемы

В Центральной Европе образовались тысячи вакантных мест, когда украинские мужчины решили вернуться на родину и защищать свою страну.

Украинские рабочие стекались в Центральную Европу в последнее десятилетие, привлеченные более высокой заработной платой и облегчением визового режима.

Они заполняли рабочие места, которые недостаточно высокооплачиваемы для местных рабочих в строительстве, автомобильном секторе и тяжелой промышленности.

Многие компании в Польше и Чехии заявляют, что отъезд украинских рабочих привел к росту затрат и задержкам с выполнением производственных заказов и строительных работ.

До российского вторжения украинцы были самой большой группой иностранных рабочих в Центральной Европе. По данным отраслевых торговых групп, Польша и Чехия приняли украинскую рабочую силу численностью около 600 000 и более 200 000 человек соответственно.

Европейский центральный банк заявил в июне, что приток украинских беженцев, как ожидается, уменьшит нехватку рабочей силы в еврозоне.

Но сотни тысяч украинских беженцев, в основном женщин и детей, прибывших в регион, не подходят для многих вакансий.

Для многих компаний, пытающихся оправиться от экономических последствий пандемии COVID и столкнувшихся с резким ростом цен на энергоносители и инфляцией после войны, внезапная нехватка рабочей силы представляет собой серьезную проблему.