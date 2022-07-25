Из-за оттока украинских рабочих в некоторых странах Европы возникли проблемы
В Центральной Европе образовались тысячи вакантных мест, когда украинские мужчины решили вернуться на родину и защищать свою страну.
Украинские рабочие стекались в Центральную Европу в последнее десятилетие, привлеченные более высокой заработной платой и облегчением визового режима.
Они заполняли рабочие места, которые недостаточно высокооплачиваемы для местных рабочих в строительстве, автомобильном секторе и тяжелой промышленности.
Многие компании в Польше и Чехии заявляют, что отъезд украинских рабочих привел к росту затрат и задержкам с выполнением производственных заказов и строительных работ.
До российского вторжения украинцы были самой большой группой иностранных рабочих в Центральной Европе. По данным отраслевых торговых групп, Польша и Чехия приняли украинскую рабочую силу численностью около 600 000 и более 200 000 человек соответственно.
Европейский центральный банк заявил в июне, что приток украинских беженцев, как ожидается, уменьшит нехватку рабочей силы в еврозоне.
Но сотни тысяч украинских беженцев, в основном женщин и детей, прибывших в регион, не подходят для многих вакансий.
Для многих компаний, пытающихся оправиться от экономических последствий пандемии COVID и столкнувшихся с резким ростом цен на энергоносители и инфляцией после войны, внезапная нехватка рабочей силы представляет собой серьезную проблему.
Опубликовано: Светлана Репина
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