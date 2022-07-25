Виктор Орбан заявил, что позаботится о «расовой чистоте» венгерской нации

Во время недавней речи премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что позаботится о «расовой чистоте» своей нации и закроет границы страны для людей из-за пределов Европы.

«Нельзя отрицать, что это тезисы, взятые из нацистской риторики», — прокомментировал высказывание Орбана румынский сайт Libertatea.

«Венгры — не смешанная раса, и мы не хотим ею становиться». Это отрывок из выступления Виктора Орбана в Туснаде, самом маленьком городе Румынии, в котором проживает 1728 человек, из них 94% венгероязычные.

Орбан также заверил, что придет время, когда людей из-за пределов Европы не пустят в Венгрию, даже если они пересекут шенгенскую границу.

По словам венгерского премьера, скоро более половины жителей западноевропейских городов будут неевропейского происхождения, поэтому следует принимать меры по недопущению расового смешения.

Кроме того, в Туснаде он лишь подкрепил сказанное им в известном выступлении 2014 года, в котором он заявил о своей «нелиберальной» концепции: «Венгерская нация — это не обычный конгломерат индивидов, а сообщество, которое необходимо организовать, консолидировать и, по сути, образовывать новое государство, которое мы сейчас строим в Венгрии, есть государство нелиберальное, а не либеральное».