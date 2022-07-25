По делу о штурме Капитолия США следственная комиссия привлечет новых свидетелей

По делу о штурме Капиталя, произошедший 6 января 2021 года, привлекут новых свидетеле из числа приближённых к Трампу людей.

Комиссия, расследующая нападение на Капитолий США 6 января 2021 года, планирует продолжить расследование в ближайшие недели, опросив бывших членов команды Дональда Трампа, а также сотрудников Секретной службы США, - сказал вице-председатель комитета по расследованию дела в воскресенье.

"Мы еще не закончили"- заявила представитель комиссии Элизабет Чейни в интервью CNN.

После восьми слушаний по делу, на которых были представлены показания бывших чиновников Белого дома и соратников Трампа, комиссия обвинила бывшего президента в причастности к нападению на Капитолий и в попытке удержать власть после своего поражения на выборах.

По словам Чейни, комитету еще предстоит решить, передавать ли уголовное дело в отношении поведения Трампа в Министерство юстиции США.

Элизабет Чейни добавила, что показания помощников Трампа открыли двери для новых доказательств виновности экс-президента.

Элизабет Чейни является одной из двух республиканцев заседающих в комиссии по расследованию дела о штурме Капитолия. Многими сопартийцами позиция Чейни расценивается как демарш и предательство партии.