ООН и НАСА рассказали об ужасных последствиях изменения климата для Ближнего Востока

За последние три десятилетия температура на Ближнем Востоке росла намного быстрее, чем в среднем в мире. Осадки уменьшаются, и эксперты прогнозируют, что засухи станут более частыми и сильными.

Ближний Восток — один из наиболее уязвимых регионов мира к воздействию изменения климата, и его последствия уже видны.

В Ираке усиливающиеся песчаные бури в этом году неоднократно обрушивались на города, закрывая торговлю и отправляя тысячи людей в больницы.

Повышение солености почвы в дельте Нила в Египте вредит важным сельскохозяйственным угодьям. В Афганистане засуха способствовала миграции молодых людей из своих деревень в поисках работы.

ООН прогнозирует, что производство сельскохозяйственных культур на Ближнем Востоке может упасть на 30% к 2025 году. Ожидается, что регион потеряет 6-14% своего ВВП к 2050 году из-за нехватки воды.

По данным НАСА, в Восточном Средиземноморье недавно произошла самая сильная засуха за 900 лет, что нанесло тяжелый удар по таким странам, как Сирия и Ливан, где сельское хозяйство зависит от осадков.

Многие из тех, кто потерял средства к существованию, которые они когда-то зарабатывали в сельском хозяйстве или туризме, переедут в города в поисках работы.

Это увеличит безработицу в городах, перегрузит социальные службы и может повысить социальную напряженность и повлиять на безопасность.