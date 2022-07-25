ООН и НАСА рассказали об ужасных последствиях изменения климата для Ближнего Востока
За последние три десятилетия температура на Ближнем Востоке росла намного быстрее, чем в среднем в мире. Осадки уменьшаются, и эксперты прогнозируют, что засухи станут более частыми и сильными.
Ближний Восток — один из наиболее уязвимых регионов мира к воздействию изменения климата, и его последствия уже видны.
В Ираке усиливающиеся песчаные бури в этом году неоднократно обрушивались на города, закрывая торговлю и отправляя тысячи людей в больницы.
Повышение солености почвы в дельте Нила в Египте вредит важным сельскохозяйственным угодьям. В Афганистане засуха способствовала миграции молодых людей из своих деревень в поисках работы.
ООН прогнозирует, что производство сельскохозяйственных культур на Ближнем Востоке может упасть на 30% к 2025 году. Ожидается, что регион потеряет 6-14% своего ВВП к 2050 году из-за нехватки воды.
По данным НАСА, в Восточном Средиземноморье недавно произошла самая сильная засуха за 900 лет, что нанесло тяжелый удар по таким странам, как Сирия и Ливан, где сельское хозяйство зависит от осадков.
Многие из тех, кто потерял средства к существованию, которые они когда-то зарабатывали в сельском хозяйстве или туризме, переедут в города в поисках работы.
Это увеличит безработицу в городах, перегрузит социальные службы и может повысить социальную напряженность и повлиять на безопасность.
Опубликовано: Светлана Репина
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