Борис Джонсон попросил партию Тори не отправлять его в отставку
25 июля Борис Джонсон сообщил, что не желает уходить в отставку с должности премьер-министра страны и надеется на поддержку консервативной партии.
Вечером понедельника Борис Джонсон публично заявил, что он не хочет покидать пост премьер-министра Великобритании, ввиду чего надеется, что британская консервативная партия Тори позволит ему и далее занимать государственную должность.
Сейчас за пост британского премьер-министра борются лишь два кандидата, среди которых министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и экс-глава британского Министерства финансов Риши Сунак.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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