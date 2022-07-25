Борис Джонсон попросил партию Тори не отправлять его в отставку

25 июля Борис Джонсон сообщил, что не желает уходить в отставку с должности премьер-министра страны и надеется на поддержку консервативной партии.

Вечером понедельника Борис Джонсон публично заявил, что он не хочет покидать пост премьер-министра Великобритании, ввиду чего надеется, что британская консервативная партия Тори позволит ему и далее занимать государственную должность.

Сейчас за пост британского премьер-министра борются лишь два кандидата, среди которых министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и экс-глава британского Министерства финансов Риши Сунак.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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