Борис Джонсон попросил партию Тори не отправлять его в отставку

25 июля Борис Джонсон сообщил, что не желает уходить в отставку с должности премьер-министра страны и надеется на поддержку консервативной партии.

Вечером понедельника Борис Джонсон публично заявил, что он не хочет покидать пост премьер-министра Великобритании, ввиду чего надеется, что британская консервативная партия Тори позволит ему и далее занимать государственную должность.

Сейчас за пост британского премьер-министра борются лишь два кандидата, среди которых министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и экс-глава британского Министерства финансов Риши Сунак.