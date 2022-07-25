Wall Street Journal: Казахстан начал готовиться к войне против России на фоне спецоперации на Украине
Войска Казахстана начали готовиться к войне против Российской Федерации из-за риска нападения.
Казахстан начал наращивать свои Вооруженные силы на фоне российский специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины.
Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal. По информации источника, к этому страну подтолкнул конфликт в Украине.
По заявлению американского издания, Казахстан на 918 миллионов долларов увеличил свои расходы на оборону. Также наращиваются связи с другими странами.
WSJ отмечает, что Казахстан начал наращивать сотрудничество в военной сфере с Соединенными Штатами, Турцией и Китаем.
Опубликовано: Николай Скира
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