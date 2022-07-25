Эрдоган призвал все страны уважать зерновое соглашение после удара РФ по Одессе

Президент Турции Тайип Эрдоган утверждает, что все страны, подписавшие зерновой договор в Стамбуле, должны его уважать.

Вечером 25 июля президент Турции Тайип Эрдоган прокомментировал недавний удар вооружённых сил России по украинскому порту в Одессе. Эрдоган утверждает, что все страны, подписавшие договор о вывозе украинского зерна, должны уважать ратифицированный ими же документ. К сторонам, подписавшим договор в Стамбуле относятся Россия, Украина, Турция и ООН.

Примечательно, что вечером того же дня в пресс-службе генсека ООН Антониу Гутерриша заявили, что после российского удара по порту в Одессе безопасный вывоз украинского зерна из местных портов всё ещё возможен.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 