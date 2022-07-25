Неожиданный поворот в гонке за место британского премьера: Борис Джонсон хочет вернуться

The Telegraph сообщает, что Борис Джонсон рассказал лорду Круддасу из Шордича, что не хотел уходить в отставку и намерен участвовать в следующих выборах главы Консервативной партии.

Бывший казначей Круддас проводил кампанию за сохранение Бориса Джонсона на посту премьер-министра. Ее смысл заключается в том, чтобы включить бывшего премьера в список для голосования на предстоящих выборах.

Кампанию лорда Круддса всего за неделю поддержали уже 10 000 членов партии, которые подписали соответствующую петицию.

Не исключено, что вопрос возвращения Джонсона будет обсуждаться на дебатах Риши Сунака и Лиз Трасс, которые сейчас претендуют на пост главы правительства и консерваторов.

Вполне возможно, что больше членов партии проголосуют за подписание петиции о возвращении Джонсона, чем за Сунака и Трасс.

Всех, кто подписывает петицию, просят передать свой членский номер при регистрации. Лорд Круддас сказал, что поддельные номера участников быстро обнаруживаются и их имена не учитываются.

Имена отправляются Эндрю Стефенсону, председателю штаба Консервативной кампании в Вестминстере.

По словам Круддаса, Борис Джонсон считает, что если бы всеобщие выборы состоялись завтра, он бы выиграл их.