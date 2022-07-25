Борис Джонсон заявил о своём желании остаться на посту премьер-министра Великобритании

Скандально известный британский премьер Борис Джонсон надеется, что тори поддержат его кандидатуру на должность премьер-министра Великобритании.

В понедельник, 25 июля 2022 года, премьер-министр Британии Борис Джонсон, подавший в отставку из-за многочисленных скандалов, заявил в пресс-релизе о своём желании остаться на посту премьер-министра Соединённого Королевства.

Джонсон утверждает, что полагается на поддержку правой консервативной партии Великобритании, так как не может смириться с тем, что ему придётся отказаться от «лучшей работы в мире».