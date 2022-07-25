Захарова заявила, что войска РФ не представляют угрозы для ядерных объектов в Украине
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила о том, что войска РФ - не угроза для АЭС в Украине.
Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Российской Федерации не представляют угрозы для ядерных объектов на территории Украины.
Также она добавила, что российская сторона всегда со всей ответственностью относилась к ядерным объектам в Украине
"Мы не раз подчёркивали, что Россия ведёт себя крайне ответственно применительно к украинским ядерным объектам", - заявила Захарова.
По ее словам, РФ всегда прикладывала все усилия для обеспечения безопасности физической и ядерной безопасности на АЭС.
"Россия делает все от неё зависящее для обеспечения не только должного уровня их ядерной и физической ядерной безопасности, но и максимально возможной транспарентности в данном вопросе", - добавила она.
Захарова добавила, что в июне готовилась поездка главы МАГАТЭ на АЭС в Украину, чтобы убедить всех в должном уровне обеспечения безопасности.
Опубликовано: Николай Скира
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