Захарова заявила, что войска РФ не представляют угрозы для ядерных объектов в Украине

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила о том, что войска РФ - не угроза для АЭС в Украине.

Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Российской Федерации не представляют угрозы для ядерных объектов на территории Украины.

Также она добавила, что российская сторона всегда со всей ответственностью относилась к ядерным объектам в Украине

"Мы не раз подчёркивали, что Россия ведёт себя крайне ответственно применительно к украинским ядерным объектам", - заявила Захарова.

По ее словам, РФ всегда прикладывала все усилия для обеспечения безопасности физической и ядерной безопасности на АЭС.

"Россия делает все от неё зависящее для обеспечения не только должного уровня их ядерной и физической ядерной безопасности, но и максимально возможной транспарентности в данном вопросе", - добавила она.

Захарова добавила, что в июне готовилась поездка главы МАГАТЭ на АЭС в Украину, чтобы убедить всех в должном уровне обеспечения безопасности.