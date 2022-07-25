Врач Байдена заявил, что президент почти выздоровел от COVID-19

Лечащий врач Джо Байдена доктор Кевин О'Коннор, сообщил что у президента почти нет симптомов и он скоро выздоровеет от COVID-19.

Симптомы COVID-19 у президента США Джо Байдена "теперь почти полностью исчезли", сообщил лечащий врач президента.

"Когда его спрашивают о самочувствии, на данный момент он замечает за собой лишь некоторую остаточную заложенность носа и минимальную охриплость", сказал врач Байдена, доктор Кевин О"коннор, в своей записке опубликованной Белым домом.

На прошедших выходных врач сказал, что кашель и боли в теле Байдена уменьшились, отдышка у президента также пропала.

В понедельник врач подтвердил, что легкие Байдена остаются чистыми и что общие лечение проходит успешно.

В четверг у Байдена с помощью тестирования выявили антитела к Covid-19.

На протяжении заболевания президента, Белый дом стремился подчеркнуть его способность работать даже во время болезни.

В четверг было опубликовано видео, на котором президент Штатов заверяет американцев, что у него все в порядке. А в пятницу он участвовал в виртуальных встречах с сотрудниками Белого дома.

Позже в понедельник, Байден с помощью видеосвязи встретился с главными исполнительными директорами компаний и лидерами профсоюзов в рамках подготовки реформы законодательства в сфере полупроводниковой промышленности.