Мария Захарова: ЕС стал участником конфликта на Украине

Мария Захарова заявила, что Евросоюз стал участником конфликта на территории Украине.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Евросоюз стал участником конфликта на территории Украины.

По словам Захаровой, поставки для Вооруженных сил Украины являются лишь инвестицией в дальнейшие боевые действия.

"Поставками украинцам вооружений и военной техники ЕС продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия", - заявила Захарова.

Также она отметила, что Россия со всей ответственностью относится ко всем ядерным объектам на территории Украины.

Она добавила, что российская сторона обеспечивает как физическую, так и ядерную безопасность данных объектов.