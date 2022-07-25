Захарова предостерегла Зеленского от провокаций против Запорожской АЭС
Представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила правительство Украины, что провокации против Запорожской АЭС могут привести к ядерной катастрофе.
25 июля официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своём пресс-релизе прокомментировала угрозу ядерной безопасности со стороны Украины, после череды нападений ВСУ на Запорожскую АЭС.
Захарова призвала киевский режим к здравому смыслу, так как провокации украинских боевиков на Запорожской атомной электростанции могут привести к необратимым последствиям во всём мире.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
В США считают, что план по ограничению цен на российскую нефть может сработать
Специальный координатор по международным энергетическим вопросам президента Байдена Амос Хохштейн заявил, что до заключения соглашения по ограничению цен на российскую нефть еще далеко, но план может сработать.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лукашенко издал указ о повышении трудовых пенсий в Беларуси с 1 августа
Стало известно имя победительницы конкурса «Мисс Россия-2022»
Минобороны Турции: Россия исключила причастность к удару по порту Одессы
Эрдоган раскритиковал Грецию за нарушение соглашения
Foreign Affairs: украинский конфликт может выйти из-под контроля