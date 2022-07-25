Захарова предостерегла Зеленского от провокаций против Запорожской АЭС

Представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила правительство Украины, что провокации против Запорожской АЭС могут привести к ядерной катастрофе.

25 июля официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своём пресс-релизе прокомментировала угрозу ядерной безопасности со стороны Украины, после череды нападений ВСУ на Запорожскую АЭС.

Захарова призвала киевский режим к здравому смыслу, так как провокации украинских боевиков на Запорожской атомной электростанции могут привести к необратимым последствиям во всём мире.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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