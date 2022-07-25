Огородники рассказали, как получить ранний урожай картофеля уже в июне
Садоводы знают, что для созревания картофеля необходимо 60-80 дней. Обычно первый урожай можно попробовать в июле.
Советы по получению раннего урожая:
Начинают с выбора семян для посадки и подготовки клубней. Это основа, как фундамент у дома.
Выбрать только здоровый посадочный материал:
«Элита», «Суперэлита», «Первая репродукция» — не заражены вирусами и болезнями. Такие семена будут увеличивать последующую урожайность в течение 5 лет. После необходимо их обновлять.
И ни в коем случае не покупают материал для посадки в продуктовых магазинах. Можно занести болезни, от которых невозможно избавиться. Лучше всегда проводить профилактику болезней.
Подготовка клубней:
В среднем, на 100 м2 потребуется 500-1000 клубней. Если лень считать, это примерно 20-40 кг. Очень крупные клубни можно разрезать на части, оставляя 2-3 «глазка». Не нужно посыпать золой, лучше просто подсушить. При отборе семян, если попалась картошка с темными пятнами или вовсе гнилая, нужно отказаться от нее.
Средние сорта семян первые всходы дадут через 10-12 дней. Если почва холодная, клубни загниют, урожай не вырастит.
Чтобы избежать гибели урожая, семена яровизируют.
Во влажной среде ее можно провести при температуре 10-15 °С. Клубни опускают в перегной, торф, опилки, где они будут находиться во влаге. Периодически их нужно опрыскивать. Сверху на 3-5 см укрывают картофель опилками или перегноем.
Для обеззараживания можно опустить семена в раствор марганцовки, затем подсушить, либо опрыснуть водой из лейки. Перед посадкой их помещают в темное место на 7-10 дней.
Высадка:
Для защиты молодого побега от вредителей (медведки, проволочника, колорадского жука), необходимо обработать землю инсектицидами. Эти вредители зимуют в почве, и поедают первые всходы.
За 1-1,5 месяца до посадки необходимо вытащить картофель из погреба, чтобы он пророс. Пророщенный овощ даст всход быстрее, а урожайность будет выше. Для этого в начале апреля картофель необходимо перебрать, разложить клубни в помещении с рассеянным светом: на подоконниках, полу, столах, под шкафом. Желательно вдали от радиаторов.
Для получения рассады, клубни после обработки помещают в соответствующий субстрат. Укладывают в ящики, можно в другую емкость. Урожайность с помощью высадки рассады увеличивается на 40%, т.к. все глазки прорастают.
Картофель высаживают в гребни, при температуре почвы 10-15 °С. Садят рассаду на расстоянии 50-70 см между рядами и 15-20 см между клубнями. После посадки следует накрыть грунт укрывным материалом и не снимать до цветения.
С момента цветения, уже можно руками нащупывать крупный клубень и использовать в пищу. Это примерно с 10-15 июня и далее все лето.
Ранняя высадка помогает избежать многих заболеваний. Можно будет кушать молодую картошку в начале лета, и не стоит больше употреблять прошлогодние залежи. Старый овощ не только не вкусный, но из-за того, что за зиму прорастает, не считается полезным. Навряд ли найдется тот, кто знает более эффективный способ.
Опубликовано: Ангелина Крент
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