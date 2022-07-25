Огородники рассказали, чем зола может быть полезна на нашем огороде

Многие садоводы знают, что зола является отличным удобрением для сада и огорода.

Какие растения и за что любят золу:

Пеплом сгоревшей ботвы пользовались с древних времен, ведь он увеличивал урожай. А вкус овощей, выросших на натуральном прикорме, совершенно иной.

В продукте горения содержится около 30 микроэлементов, необходимых для растений.

Основные из них:

кальций;

магний;

калий;

натрий;

сера;

железо;

фосфор;

Она помогает бороться с сорняками и вредителями.

Стоит помнить, что зола от бытового синтетического мусора, сжигания пластмассы или крашеного дерева не подойдет. Химикаты, попавшие в грунт, только навредят растению.

Полезней всего будет зола от горения продуктов растительного происхождения:

картофельной ботвы;

подсолнечника;

веток;

дров;

соломы.

Большего всего зольные удобрения любит малина, смородина, клубника и особенно картофель. От них значительно увеличивается урожай.

Удобрение:

При правильном использовании золы, она принесет неоценимую пользу огороду. При сжигании натуральных материалов, зола полностью является природным удобрением, которое безвредно для людей и животных.

Преимущества:

В составе отсутствует хлор, опасный для деревьев и кустарников. Поэтому, если при посадке саженцев использовалась зола, они лучше приживутся.

Доступное удобрение, которое есть в каждом огороде.

Помогает бороться с насекомыми, некоторыми болезнями.

Понижает уровень кислотности грунта, улучшает ее состав.

Повышает количество и качество урожая.

Плоды созревают намного быстрее при использовании зольного прикорма.

Является одной из лучших подкормок.

Отличное средство для растений, которым азот может нанести вред: салат, чеснок.

Уменьшается гниение плодов.

Этот продукт сгорания можно применять для корневой и внекорневой подкормки. Используют для замачивания семян перед посадкой, опрыскивания садовых кустарников или просто посыпают сухим составом вокруг корней.

В качестве натуральной подкормки, полезные свойства сохраняются до 5 лет.

При корневом подкармливании, лучше смешать ее с землей, избегая посыпок чистым составом. Для внекорневого удобрения можно использовать, как посыпку на листья и ствол, обрабатывать водным раствором клубни, листья, стебли. Перед посадкой рассады, замачивают семена в растворе с золой. А перед высадкой в грунт добавляют немного в саму яму.

Сухую золу кроме этого используют для подготовки почвы перед посадкой, для повышения плодородности земли, профилактики от вредителей и болезней. На 1 м2 участка достаточно 100-200 гр. Зола лучше всего нейтрализует уровень pH.

Улитки, слизни, другие беспозвоночные не любят зольные составы, т.к. они раздражают их слизистую. Если на огороде такие имеются, можно смело использовать такую посыпку в качестве эффективного метода борьбы.

Зола — лучший вариант удобрения природного происхождения, абсолютно безвредного, легко усваивающегося большинством растений. Ее легко достать, применять, есть почти у каждого на участке, особенно в осенний период после уборки огорода от травы и ботвы.