На китайскую орбитальную станции прилетела научная лаборатория

Строительство китайской орбитальной космической станции Тяньгун приближается к завершению. 25 июля к ней была присоединена научная лаборатория.

Лаборатория Wentian была запущена с космической базы Вэньчан в тропической островной провинции Хайнань в воскресенье. После 13 часов полета она успешно пристыковалась к жилому району Тяньхэ космической станции Тяньгун.

Агентство новостей Синьхуа опубликовало фотографии троих астронавтов внутри расширенной космической станции.

23-тонная лаборатория Wentian предназначена для научных и биологических экспериментов и тяжелее любого другого одномодульного космического корабля, который в настоящее время находится в космосе.

Второй лабораторный сегмент Mengtian должен быть запущен в октябре и завершит космическую станцию.

Китай запустил своего первого астронавта на орбиту в 2003 году, став лишь третьей страной, сделавшей это самостоятельно после бывшего Советского Союза и США.

В рамках космической программы специальные роботы высадились на Луне, а в прошлом году — на Марсе.

Китайская космическая программа находится в ведении военного крыла правящей Коммунистической партии, Народно-освободительной армии.

Программа Тяньгун реализуется без помощи других стран, поскольку США исключили Китай из Международной космической станции из-за его военных связей.