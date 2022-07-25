Эрдоган напомнил лидерам Запада, что негативное отношение к Путину обернется против них самих

Президент Турции Эрдоган напомнил Западу о принципе "относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе"

Президент Турции Раджеп Эрдоган напомнил лидерам стран Запада об основополагающих человеческих принципах.

Эрдоган заявил, что необходимо относиться к людям так, как вы бы хотели, чтобы люди относились к вам самим.

По словам Эрдогана, в ответ на негативное отношение к Владимиру Путину приведет лишь к негативному отношению с его стороны в ответ.

"Отношение западных политиков к Путину не красит их: какое отношение вы к нему покажете, такое и получите", - заявил Владимир Путин.