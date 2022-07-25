Эрдоган напомнил лидерам Запада, что негативное отношение к Путину обернется против них самих
Президент Турции Эрдоган напомнил Западу о принципе "относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе"
Президент Турции Раджеп Эрдоган напомнил лидерам стран Запада об основополагающих человеческих принципах.
Эрдоган заявил, что необходимо относиться к людям так, как вы бы хотели, чтобы люди относились к вам самим.
По словам Эрдогана, в ответ на негативное отношение к Владимиру Путину приведет лишь к негативному отношению с его стороны в ответ.
"Отношение западных политиков к Путину не красит их: какое отношение вы к нему покажете, такое и получите", - заявил Владимир Путин.
Опубликовано: Николай Скира
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