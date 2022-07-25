Огородники рассказали, после какой подкормки морковь начнёт быстро расти
Морковка способна плодоносить в различной почве. Но не в любом грунте корнеплоды растут быстро.
Когда удобряют морковь:
Интервал между удобрениями овощей 2-3 недели. В среднем корнеплоды созревают за 120 дней (зависит от сорта – 80-140 суток). За 4 месяца подкармливают сеянцы 3 раза.
Время подкормок:
Первый раз – в период высадки семян.
Вторая – когда взошли ростки.
Через 2-3 недели после 2 удобрения. Совершают во время прореживания грядок.
За 3 недели до сбора урожая (не обязательно).
Основная подкормка – в самом начале развития, когда формируется корнеплод. Без удобрений морковка приобретает причудливые, крючковатые формы и развивается медленно.
Чтобы морковь свободно росла ее обязательно нужно проредить. Если корнеплодам будет тесно, рост замедлиться и овощи вырастут маленькими. Прореживание проводят через 15-20 дней после всходов.
Рецепты подкормок для быстрого роста:
Для нормального развития и хорошего урожая нужен калий, азот, фосфор. Плотность и сладкий вкус дает корнеплодам фосфор. Для укрепления иммунитета и интенсивного роста удобряют растения калием. Азот необходим для увеличения каротина, он делает овощи сладкими. За укрепление плодов и обменные процессы отвечает бор.
Если земля была хорошо удобрена осенью, то первое кормление можно пропустить. Если же органика не была внесена, добавить ее нужно ранней весной под перекопку огорода: 6 кг перепревшего навоза, 5 ст. л. суперфосфата, 5 ч. л. мочевины на квадрат земли.
Состав удобрения для второй подкормки:
20 г калийной селитры;
15 г мочевины;
15 г двойного суперфосфата;
10 л воды.
Применяют удобрение, когда у сеянцев появились первые 2-3 листика. Грунт поливают рядом с саженцами, стараясь не задеть листву. Удобрение поможет окрепнуть растениям, набраться сил и быстро пойти в рост.
Состав удобрения третьей подкормки:
7 г двойного суперфосфата;
10 г сульфата калия;
5 л воды.
Заменить раствор можно на одну из азотных добавок:
Размешивают 10 л воды с 1 ст. л. сульфата калия и 1 ст. л. азофоски.
Нитрофоску 2 ст. л. разводят 9 л жидкости.
Коровяк разбавляют водой (1:10), отстаивают неделю, добавляют еще 10 л воды и поливают огород.
Если почва песчаная, то подкормку повторяют через 2 недели. Дозу уменьшают в 2 раза. Последнее удобрения делают за 3 недели до сбора урожая.
Бор обеспечивает нормальный процесс обмена веществ, а значит расти растения будут интенсивнее. Для питания саженцев применяют раствор борной кислоты – на 5 л воды 2 г вещества. Этим составом поливают 5 кв. м. участка. Любое средство вводят только во влажную землю. За 3 часа до кормления ее хорошо поливают.
Зола:
Древесная зола содержит натрий, магний, калий. Она укрепляет иммунитет саженцев, помогает бороться с болезнями и вредителями. Можно использовать сухую золу или поливать грядки зольным раствором. Сухой состав вносят после рыхления земли, посыпают им участок и перемешивают с почвой. На 1 кв. м. территории применяют 1 стакан средства.
Для раствора смешивают 100 г золы и 10 л воды. Оставляют на 12-14 часов настаиваться, затем поливают морковь. Не рекомендуется лить жидкость под корни.
Настой травы:
Сорняки, сидераты, крапиву используют как удобрение. Морковь любит такое питание и после полива хорошо растет. Травяной настой делает корнеплоды сладкими.
Рецепт приготовления удобрения:
Измельчают ботву, укладывают в тару, заливают водой на ¾ объема емкости.
Настаивают смесь 6 дней в теплом месте.
Полученную жидкость сливают, разводят водой 1:10, поливают овощи.
Травяное средство подойдет для любых овощей. Оно универсальное, безопасное и доступное. В травяной раствор дополнительно можно добавить дрожжи, они увеличивают в почве количество полезных бактерий и ускоряют рост корнеплодов.
Из сорной травы и сидератов получается хороший компост, его можно делать как в компостной яме, так и в полиэтиленовых мешках.
Опубликовано: Ангелина Крент
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