Эрдоган раскритиковал Грецию за нарушение соглашения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье раскритиковал Грецию за якобы нарушение соглашения, которое регулировало отношения между государствами на протяжении почти столетия.
В заявлении, опубликованном по случаю 99-й годовщины Лозаннского договора, Эрдоган обвинил Афины в подрыве прав мусульманского меньшинства в греческой Фракии.
Он сказал, что условия, прописанные в договоре, особенно права турецкого меньшинства, игнорировались или преднамеренно размывались, и Турция не может смириться с этой ситуацией.
Мусульмане во Фракии составляют около 32% населения провинции и состоят из этнических турок, рома и болгароязычных помаков. Договор был подписан в 1923 году после Первой мировой войн и турецкой войны за независимость.
В нем изложены права оставшегося мусульманского меньшинства в Греции и христиан в Турции после ожесточенного конфликта между странами, за которым последовал обмен населением.
Анкара недавно пожаловалась, что Греция нарушила договор, милитаризировав острова. Афины заявляют, что действуют в соответствии с международным правом и защищают свою территорию перед лицом постоянной враждебности Турции.
В пятницу министерство иностранных дел Турции осудило закрытие четырех школ мусульманского меньшинства во Фракии, заявив, что это свидетельствует о дискриминационной и репрессивной политике греческого правительства.
Министерство иностранных дел Греции отвергло «необоснованные» обвинения, заявив, что школы были приостановлены, поскольку количество учащихся упало ниже минимальных требований.
Опубликовано: Светлана Репина
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