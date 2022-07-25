Огородники рассказали, какие культуры хорошо растут даже в тени

Большинство растений активно развиваются под прямыми солнечными лучами и чахнут в тени. Но на 6 сотках места мало, а хочется высадить как можно больше разных огородных культур — овощей, ягод и зелени.

Самые тенелюбивые овощи:

Огородники стран бывшего СНГ редко выращивают ревень. А вот в Европе многолетник с красноватыми стеблями и зелеными листьями пользуется спросом. Из него готовят первые и вторые блюда, компоты и варенье, используют для начинки пирогов. Наиболее нежные листья у ревеня, разрастающегося в тенистых местах.

Недостаток света у огородных культур компенсируют агротехнические мероприятия, своевременные полив, прополка и — что очень важно — внесение удобрений.

На второе место по неприхотливости можно поставить хрен. Даже в самом тенистом углу, на неплодородных почвах, он развивается необычайно быстро. В кулинарии используют все части — от корня до листьев.

Растение придает блюдам пикантный вкус, играет роль консерванта, и восполняет витаминно-минеральный дефицит в организме. В нем высокое количество витамина С, фолиевой кислоты, эфирных масел.

Грядку для свеклы тоже можно разместить в тени. Да, чуть дольше придется ждать урожая, да и корнеплоды будут не столь крупными, как на свету, но зато более сочными и нежными. Чтобы компенсировать неблагоприятные условия выращивания, нужно чаще рыхлить почву.

Четвертое место стоит оставить для щавеля. Зелень даже рекомендуют высаживать в тени, на делянках с черноземом или суглинком после подкормки. Ростки хорошо развиваются в тени в течение 5 лет, но затем их нужно пересаживать.

Тор из 5 тенелюбивых культур завершает чеснок. Он хорошо растет, правда, головки остаются небольшими. Но на полезных свойствах и вкусовых качествах отсутствие прямых солнечных лучей не отражается.

Огородные культуры, которым достаточно рассеянного света:

В этом списке намного больше наименований, чем в уже предложенном. В него входят как теневыносливые растения — в зависимости от сорта, так и те, кому достаточно 2-3 часов в день наслаждаться солнцем:

Бобовые — рассеянные солнечные лучи или 1,5-2 часа в день прямого солнечного света достаточно, чтобы горох, соя или бобы начали быстро расти и формировать стручки. Конечно, нужно выбрать «правильный» сорт и обогатить почву азотом.

Эти виды лука не очень популярны, но могут придать блюдам неповторимый аромат и вкус. Черемшу, шнитт, слизун, батун и черемшу едят свежими, маринуют, добавляют в салаты. Эти огородные культуры не только любят тень, но еще холодоустойчивы и неприхотливы, обладают декоративными свойствами.

Самая ценная спаржа — белая. Она нежная, сладковатая и сочная. Чтобы вырастить достойный урожай, грядку нужно разбить в тени. Дополнительное условие — защита от сквозняков и порывистого ветра.

Салатная зелень любит полутень или рассеянный цвет. Под палящими солнечными лучами листья грубеют.

Не боятся недостатка ультрафиолета пряные травы: укроп, кориандр, петрушка, мята, кервель, душица и многие другие. Под эти условия подходит практически вся огородная зелень, за исключением базилика.

Если солнца не хватает из-за строений — но в течение 4-5 часов в день грядки освещены ярким светом, то можно на них высадить капусту. Но не белокочанную, а брокколи, брюссельскую, кольраби или пекинскую. Последняя лучше себя чувствует в полутени, тогда листья нежные и сочные.