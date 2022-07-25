Кадыров: Европа подтвердила план развала РФ на 34 независимых государства

Рамзан Кадыров утверждает, что в Европе подтвердили свои намерения развалить Российскую Федерацию на 34 независимых друг от друга страны.

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что накануне в чешской Праге прошёл форум "свободных народов России", которые выступили за деколонизацию Российской Федерации с последующим развалом РФ на 34 независимых государства.

По словам Кадырова, представители форума предложили создать Соединённые штаты Сибири, Лапландию, Кавказскую конфедерацию и прочие государственные объединения на месте прежней России, однако этот план звучит невразумительно.

Глава Чечни утверждает, что благодарен европейцам за то, что они подтвердили свои истинные мотивы по развалу России, однако им следует помнить слова Владимира Путина о возможности расширения целей и задач российской спецоперации.