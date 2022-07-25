Огородники объяснили причину популярности деревянных грядок

Высокие грядки из дерева представляют собой многослойные конструкции, основой которой служит деревянный каркас. Короб должен быть прочным, красивым и долговечным.

Популярность деревянных грядок:

Сейчас на приусадебных участках часто можно видеть ухоженные, раздельные делянки, огражденные деревянными коробами. Их используют для выращивания овощных культур, цветов, зелени на даче, в фермерских хозяйствах и даже в крупных агрохолдингах. Модные конструкции все больше набирают популярности из-за ряда преимуществ.

Достоинства:

лучший дренаж земли;

хорошая урожайность;

ранний посев семян и посадка рассады;

весной высокие гряды быстрее прогреваются;

границы грядок не осыпаются, сохраняется форма;

на делянку не наступают, так как есть ограждение;

легко обрабатывать, растения находятся на возвышенности, низко наклоняться не надо;

почва дольше сохраняет рыхлость;

выглядит конструкция аккуратно, ухоженно;

меньше растет сорняков;

удерживается мульча;

реже проводят прополку земли;

возможность создания для отдельной грядки различного грунта и влажности;

строение легко монтировать и демонтировать.

Не сложно укрывать небольшие грядки укрывным материалом от ветра и заморозков. Между строениями делают расстояние 30 см, это позволяет лучше ухаживать за дорожками между постройками.

Особенности строения высоких грядок:

Высота насыпной грядки 17.5 см, оптимальная величина для овощей 35 см. Широкие гряды делают такой высоты, чтобы можно было дотянуться до середины делянки. Длину грядки выбирают от 2 до 6 м. Ширина зависит от вида высаженной культуры, примерно от 90 до 180 см.

Доски выбирают той древесины, которая меньше подвержена разложению от воды. Размер доски в среднем 5 см на 20 см. Чтобы дерево не разбухало от влаги и дождей, его перед установкой надо обработать.

Способы защиты дерева от влаги:

Облицовка досок сайдингом со всех сторон. Чтобы рассчитать количество материала, нужно сложить площадь ограждения и добавить к нему 5%.

Обработка антисептиком всех деревянных поверхностей. Применяют препараты: Ультра, NEOMID 430 ECO, ECOSEPT-440.

Натуральная олифа подходит для хвойных пород.

Нижнюю часть конструкции защитит агроволокно. Им можно также обернуть доски.

Короб располагают на солнечном участке, если это необходимо растениям. Так, чтобы солнце заходило на него не менее 6 часов в день. Нельзя использовать деревянные настилы, дерево быстро разбухает и гниет, корни растений болеют. На дно лучше постелить сетку и прибить ее к коробу. Это защитит овощи от кротов, подземных насекомых вредителей.

Перед установкой конструкции участок очищают от мусора, камней, веток, вырывают все сорняки с корнями. Землю перекапывают, чтобы она стала рыхлой, водопроницаемой.

Заполнение короба:

На дно выкладывают деревянную стружку или листья высотой 5 см.

Вторым и четвертым слоем кладут органику – компост, перепревший навоз.

Затем накладывают снова листья и кору.

В четвертый слой кроме компоста добавляют минеральные удобрения.

Последний слой – 10 см плодородной почвы.

Если высота грядки не высокая, то ограничиваются тремя слоями грунта. Затем все обильно поливают, ожидают сутки. После оседания земли следует досыпать еще почвы.

Можно сделать из высокой грядки парник. Для этого к деревянному коробу крепят металлические дуги и накрывают их пленкой. Получится два в одном – грядка и парник. В таких конструкциях можно выращивать рассаду ранней весной и не бояться ночных заморозков или проливного дождя.