Огородники рассказали, какую пользу приносят картон и газеты на огороде

Старые газеты, картон, рекламные листовки — это настоящий клад для огородника.

Способы использования макулатуры в огороде:

Рачительные хозяева заворачивают спелые фрукты — яблоки, груши и другие, в бумагу, перед тем как их убрать на длительное хранение.

Но есть и другие варианты применения бумаги и картона:

Втулки от туалетной бумаги можно использовать как емкости для саженцев.

Газетные листы помогут сохранить нежные корни рассады и обойтись без пикировки. Для этого семена высаживают в пластиковые стаканчики, а потом удаляют дно, а емкости оборачивают газетными листами. На открытый грунт переносят вместе с тарой.

При высадке бобовых верхний слой почвы нужно снять, и разложить газетные листы. Затем их присыпают небольшим слоем грунта и высевают бобы. Бумага впитает лишнюю влагу при обильных дождях, и сохранит во время засухи.

Чтобы защититься от насекомых, бумажные полосы смачивают эфирными маслами базилика, мяты, розмарина и гвоздики, а затем раскладывают вдоль посадок, в междурядье.

Газеты, разложенные на грядке вокруг саженцев, блокируют рост сорняков. Они не пропускают к семенам, которые находятся в почве, кислород и прямые солнечные лучи.

Для обогащения почвы питательными веществами макулатуру измельчают и на 1/3 заполняют компостную яму. Но в этом случае все содержимое лучше обработать биостимуляторами.

Если застелить проходы между грядками газетами, а сверху засыпать опилками, кусками веток или скошенной, то даже после дождей обувь останется чистой.

Защита от возвратных заморозков. Высевают семена и закрывают листами газеты. Когда потеплеет, их не нужно будет убирать — достаточно сдвинуть.

Использование для выращивания картофеля, или для теплых грядок. Обрывки выкладывают на дно, вместе с компостом.

Для посевных лент. Нарезают полосками 1,5 см, смазывают клейстером, сваренным из картофельного или кукурузного крахмала, приклеивают посадочный материал. Рулоны сворачивают, как серпантин, а затем расстилают в подготовленных бороздках на грядке.

Для разрыхления. Мелкие кусочки вносят при перекопке. Это увеличивает доступ воздуха к корням растений.

Бумагу, разложенную на грядках, убирать не нужно, она быстро разлагается. Через год на участке ничего не остается.

Перед тем, как формировать питательный слой из целлюлозы, желательно полить грядку растворами с биостимуляторами. Тогда почвенные микроорганизмы справятся быстрее с ее переработкой.

Какая бумага подходит:

Макулатура для огорода — это газеты и картон. Плотные листы, которые используют для распечатки, или листы глянцевых журналов, для огорода не годятся, — они долго разлагаются.

Но и им найдется применение. Например, можно нарезать тонкими полосами и смазать самодельным клейстером — получатся ловушки для ловли мух, и — одновременно — как отпугиватели для птиц. Пернатые боятся развивающихся шуршавших лент.

Еще один вариант — изготовить вертушки. Для этого у листов загибают противоположные углы, закрепляют их в центре. Устанавливают посредине грядок, закрепив на палках.

Любителям шашлыков бумага пригодится для розжига мангала, а романтикам — костра или камина. Главное, найти такое место хранения, чтобы макулатура не отсырела.