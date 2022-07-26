DPA: Хабек не видит причин для снижения прокачки газа из РФ в Европу

Вице-премьер Германии Роберт Хабер утверждает, что технических причин для снижения уровня прокачки газа в Европу из России не существует.

26 июля немецкий вице-канцлер Роберт Хабек дал интервью изданию DPA, где сообщил, что не видит никаких технических причин для снижения уровня подачи газа из России в Европу по газопроводу "Северный поток". По словам Хабека, Германия готова направить России турбину Siemens, однако Москва отказывается предоставлять ввозные документы на деталь.

Днём ранее пресс-служба "Газпрома" сообщила, что с 27 июля "Северный поток" будет работать лишь на 20 процентов от своих мощностей ввиду отправки ещё одной турбины Siemens на техобслуживание.