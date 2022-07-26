Зеленский: глава ГУР Украины Буданов назначен лидером разведки при президенте

Владимир Зеленский рассказал о важных кадровых перестановках в силовом аппарате Украины, которые лично он провёл накануне.

В ходе очередного вечернего видеообращения Владимир Зеленский заявил, что принял решение о создании комитета разведки при президенте, который возглавил глава Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов.

Также Зеленский сообщает, что назначил командующим силами специальных операций Украины генерала Виктора Хоренко, а ранее занимавший эту должность генерал ВСУ Григорий Галаган станет первым заместителем центра спецопераций "А" при СБУ.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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