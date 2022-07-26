Российский сенатор Алексей Пушков утверждает, что президент Молдавии Майя Санду намеревается сделать свою страну провинцией Румынии.

Сенатор российского Совфеда Алексей Пушков утверждает, что молдавский политики нередко спекулируют на теме попыток внешних сил лишить Молдавию суверенитета, однако главной угрозой для независимости этой страны является её президент Майя Санду. По мнению Пушкова, Санду упорно старается превратить Молдавию в провинцию Румынии.

При этом Алексей Пушков подчёркивает, что граждане соседней Приднестровской молдавской республики не намерены идти по пути, уготованному Майей Санду для Молдавии.