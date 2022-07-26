ОГТС Украины обвинил «Газпром» в увеличении давления на приграничный участок
Газотранспортный оператор Украины утверждает, что компания "Газпром" без предупреждения увеличила давление на украинский участок газопровода.
В ночь на 27 июля газотранспортный оператор "ГТС Украины" сообщил, что российская компания "Газпром" без предупреждения увеличила давление на участок украинского газопровода по маршруту "Уренгой-Помары-Ужгород".
По словам пресс-службы "ГТС Украины", подобные акции могут привести к непредсказуемым последствиям вплоть до техногенных аварий, о чём уже уведомили администрацию российского "Газпрома".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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