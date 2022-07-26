Первый премьер-министр Ирландии и лауреат Нобелевской премии Дэвид Тримбл скончался в возрасте 77 лет

Глава Юниостической партии Ольстера Дуг Битти сообщил о смерти бывшего главы партии Дэвида Тримбла на 78 году жизни.

В понедельник, 25 июля 2022 года, лидер Ольстерской юнионистской партии Дуг Битти в официальном пресс-релизе сообщил о кончине выдающегося политика Дэвида Тримбла, который был первым премьер-министром Ирландии, а также стал лауреатом Нобелевской премии мира за свой вклад в решение конфликта в Северной Ирландии.

Подавший в отставку премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон в своём аккаунте Twitter также почтил память скончавшегося в возрасте 73 лет «гиганта британской и международной политики».