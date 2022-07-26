Bild: Европейский суд отклонил ходатайство Алишера Усманова к Евросоюзу

Газета Bild утверждает, что Алишер Усманов получил отказ на своё недавнее ходатайство к странам ЕС в суде.

В ночь на вторник немецкое периодическое издание Bild сообщило, что российский бизнесмен Алишер Усманов подал иск в Европейский суд с просьбой ускоренно рассмотреть его ходатайство об исключении себя из новых санкционных списков Евросоюза.

По данным журналистов газеты Bild, Европейский суд отклонил недавнее ходатайство Усманова и намеревается рассматривать его жалобу в обычном, а не в ускоренном режиме.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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