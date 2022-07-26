В Уганду прибыл глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Уганду 25 июля для переговоров с главными лицами африканского государства.
Сергей Лавров прибыл в Уганду днем 25 июля и уже успел провести встречу с главой МИД Уганды Сэмом Кутесой. В своё время, представители иностранных дел уже встречались в Москве в мае 2014 года.
На вторник у министра Лаврова запланирована встреча с главой государства Йовери Мусевени. Данную информацию предоставил поверенный в делах посольства Уганды в РФ Рутазиндва Гидеон.
В свою очередь, сам президент Уганды неоднократно посещал с официальными визитами Россию. Так, в ходе саммита Россия-Африка Мусевени общался с президентом Путиным в Сочи.
В ходе запланированных встреч с представителями Уганды, Лавров обсудит вопросы продажи и поставки вооружений, укрепления двухсторонних связей и торговли.
Уганда - не первая африканская страна, которую посетил глава российского МИД. Ранее, в ходе своего африканского турне, Лавров посетил Египет и Конго, где провел ряд встреч с главами государств.
Опубликовано: Марчик Артём
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова пригрозила Зеленскому ядерной катастрофой
Фермеры объяснили, как ускорить созревание помидоров
Лукашенко издал указ о повышении трудовых пенсий в Беларуси с 1 августа
TAC: Соединённые Штаты отказали Украине в правах на борщ
Sun: британский спецназ обучал украинских солдат, чтобы они могли вернуть Змеиный