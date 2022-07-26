Фронтмену группы "Роллинг Стоунз" Мику Джаггеру исполнилось 79 лет

Британскому исполнителю и вокалисту группы "Роллинг Стоунз" 26 июля исполнилось 79 лет.

Майкл Филипп Джаггер родился 26 июля 1943 года в городе Дартфорде. Известный как главный вокалист группы The Rolling Stones, Джагер неоднократно был отмечен большим количеством музыкальных наград. Так, к своему 60-летию королева Елизавета 2 наградила музыканта титулом рыцаря.

Свой же 79 День рождения Джагер отпразднует во Франции.

Солист уже выступил в субботу вечером на концерте в Париже в преддверии своего 79-го дня рождения.

Концерт на ипподроме Лоншан в Булонском лесу стал частью юбилейного турне в честь 60-летия с момента основания британской группы, созданной осенью 1961 года. Две даты - создание группы и День рождения - удачно совпали, позволив Джаггеру отметить свой праздник прямо на сцене.

Как именно отпразднует день своего рождения именитый вокалист, неизвестно. Однако, по сообщению ТАСС, певец возможно проведет этот день в принадлежащем ему замке, находящийся неподалеку от французского города Турина.