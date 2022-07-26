Путин: неадекватные санкции Запада поставили под удар авиаперевозки в РФ
Владимир Путин утверждает, что из-за западных санкций сфера авиаперевозок в России оказалась под ударом.
27 июля Владимир Путин заявил, что решения западных стран ввести антироссийские санкции оценивается им как неадекватное и способное поставить под удар сферу авиаперевозок в России. Путин упрекнул Запад за то, что политически мотивированные решения принимаются против частных компаний, не имевших отношение к российской спецоперации в Украине.
Также Владимир Путин заявил, что авиастроение и авиаперевозки в РФ тесно связаны с развитием высокотехнологичной продукции, также оказывая влияние не только на воздушную, но и прочие логистические цепочки поставок в стране.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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