Путин: неадекватные санкции Запада поставили под удар авиаперевозки в РФ

Владимир Путин утверждает, что из-за западных санкций сфера авиаперевозок в России оказалась под ударом.

27 июля Владимир Путин заявил, что решения западных стран ввести антироссийские санкции оценивается им как неадекватное и способное поставить под удар сферу авиаперевозок в России. Путин упрекнул Запад за то, что политически мотивированные решения принимаются против частных компаний, не имевших отношение к российской спецоперации в Украине.

Также Владимир Путин заявил, что авиастроение и авиаперевозки в РФ тесно связаны с развитием высокотехнологичной продукции, также оказывая влияние не только на воздушную, но и прочие логистические цепочки поставок в стране.