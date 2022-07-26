El País: в Евросоюзе зреет серьёзный раскол из-за усугубляющегося экономического кризиса

Требование Еврокомиссии о снижении потребления газа странами-участницами Евросоюза может обернуться серьёзным расколом внутри блока.

Во вторник, 25 июля 2022 года, испанская газета «Паи́с» заявила, что из-за ограничительной политики проводимой Европейской комиссией в отношении энергоресурсов, в Европейском союзе возникли «первые трещины», угрожающие расколом ЕС.

Издание утверждает, что в настоящее время Евросоюз столкнулся с третьим за последние десять лет экзистенциональным кризисом, который может закончиться крахом объединения европейских государств.