El País: в Евросоюзе зреет серьёзный раскол из-за усугубляющегося экономического кризиса

Требование Еврокомиссии о снижении потребления газа странами-участницами Евросоюза может обернуться серьёзным расколом внутри блока.

Во вторник, 25 июля 2022 года, испанская газета «Паи́с» заявила, что из-за ограничительной политики проводимой Европейской комиссией в отношении энергоресурсов, в Европейском союзе возникли «первые трещины», угрожающие расколом ЕС.

Издание утверждает, что в настоящее время Евросоюз столкнулся с третьим за последние десять лет экзистенциональным кризисом, который может закончиться крахом объединения европейских государств.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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