Издание El País утверждает, что выбранные Евросоюзом меры по экономии газа смог стать причиной раскола внутри организации.

Во вторник испанская газета El País опубликовала новую статью, в которой раскритиковала меры, выбранные Еврокомиссией для экономии газа внутри стран Европейского союза. По мнению журналистов El País, страны Евросоюза содрогаются перед лицом нехватки газа, и призыв ЕК сократить потребление голубого топлива приводит к назревающему спору.

По данным El País, просьба Еврокомиссии сократить потребление газа на 15 процентов уже посеяло раздор между 27 странами Евросоюза, что может предвещать распад всей организации.