País: способ Евросоюза экономить газ привёл к расколу внутри блока
Издание El País утверждает, что выбранные Евросоюзом меры по экономии газа смог стать причиной раскола внутри организации.
Во вторник испанская газета El País опубликовала новую статью, в которой раскритиковала меры, выбранные Еврокомиссией для экономии газа внутри стран Европейского союза. По мнению журналистов El País, страны Евросоюза содрогаются перед лицом нехватки газа, и призыв ЕК сократить потребление голубого топлива приводит к назревающему спору.
По данным El País, просьба Еврокомиссии сократить потребление газа на 15 процентов уже посеяло раздор между 27 странами Евросоюза, что может предвещать распад всей организации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Express: заявление «Газпрома» по «Северному потоку» вызвало панику в Европе
Лиз Трасс: Британия и страны G7 обсуждают ограничение работы TikTok
Заявление «Газпрома» вызвало панику в Европе
Индейцы прокомментировали «историческое» извинение Папы римского
Лукашенко издал указ о повышении трудовых пенсий в Беларуси с 1 августа