País: способ Евросоюза экономить газ привёл к расколу внутри блока

Издание El País утверждает, что выбранные Евросоюзом меры по экономии газа смог стать причиной раскола внутри организации.

Во вторник испанская газета El País опубликовала новую статью, в которой раскритиковала меры, выбранные Еврокомиссией для экономии газа внутри стран Европейского союза. По мнению журналистов El País, страны Евросоюза содрогаются перед лицом нехватки газа, и призыв ЕК сократить потребление голубого топлива приводит к назревающему спору.

По данным El País, просьба Еврокомиссии сократить потребление газа на 15 процентов уже посеяло раздор между 27 странами Евросоюза, что может предвещать распад всей организации.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 