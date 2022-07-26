Индейцы прокомментировали «историческое» извинение Папы римского

Ряд канадских индейцев прокомментировали извинения Папы римского Франциска за попытки насильственно ассимилировать их христианским сообществом.

Папа Франциск выступая 25 июля на церемонии в общине Масквацис, где находилась школа-интернат для детей коренных народов, принес свои извинения за попытки ассимиляции коренных народов Америки.

"Я смиренно прошу прощения за зло, совершенное столькими христианами против коренных народов" сказал понтифик.

Высказывания Папы Римского нашли отклик в сердцах многих жителей Канады, как индейцев, так и потомков бывших колонистов.

Вечером того же дня, в социальных сетях и в СМИ стали появляться комментарии представителей индейского сообщества Канады.

Так, Исполняющий обязанности Великого вождя Ассамблеи вождей Манитобы Корнелл Маклин заявил: "Извинения не облегчают боль потерянных детей, которые так и не вернулись домой. Тем не менее, мы призываем Церковь двигаться вперед в духе примирения, принимая на себя конкретные обязательства и выплачивая реальные компенсации в будущем."

Более мягко извинения Папы прокомментировала представительница коренного народа Рут Руллет. Она сказала, что верит в искренность Папы Римского, и сказала, что ей нужно услышать, как он говорит "мне жаль", сообщается в репортаже Reuters.

Ранее Папа римский неоднократно выражал озабоченность положением коренных народов Америки. Так, в конце марта папа римский уже приносил извинения за это в Ватикане во время аудиенции с делегацией коренных народов, передавал Vatican News.