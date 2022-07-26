Коротченко предложил ударить по Киеву "Калибром" во время визита в столицу Украины Бориса Джонсона

Известный российский военный эксперт Игорь Коротченко, член Общественного совета при Министерстве обороны РФ в эфире телеканала "Россия 1" прокомментировал возможный визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев.

Он считает, что в это время необходимо ударить столице Украины ракетой.

"Лучший подарок во время последнего визита Джонсона в Киев - это по какому-нибудь объекту в Киеве отправить крылатую ракету "Калибр" с надписью "Hasta la vista, baby" (До свидания, детка - прим "Автопарус")", - заявил Коротченко.

Напомним, в четверг, 7 июля, Борис Джонсон подал в отставку с поста прем-ер министра Великобритании.

Однако перед тем, как покинуть Даунинг-стрит, он хочет еще раз посетить Киев, сообщила The Sunday Telegraph 23 июля.

Тема прощального визита была поднята во время пятничного телефонного разговора Бориса Джонсона с президентом Украины.

"Он действительно чувствует груз ответственности, будучи самым большим соратником Зеленского. Он не может просто уйти, не убедившись, что мир поддерживает его. Он надеется снова увидеть его до того, как покинет свой пост", - сообщил соратник британского премьер-министра.