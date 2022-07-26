Лавров заявил, что стамбульское соглашение не запрещает РФ уничтожать военные цели в портах Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ракетный удар по порту Одессы, которое произошло через несколько часов после подписания соглашения о разблокировании экспорта украинского зерна.

"В рамках договоренностей, подписанных 22 июля в Стамбуле, нет ничего, что запрещало бы нам продолжать спецоперацию", - сказал Лавров.

В пятницу, 22 июля России подписала обязательство разблокировать экспорт украинского зерна через местные порты, которые российский флот блокирует с начала спецоперации.

Через несколько часов после подписания документа россияне обстреляли ракетами торговый порт в Одессе.

В субботу министр обороны Турции заявил, что российские официальные лица заявили Анкаре, что они "не имеют абсолютно никакого отношения к нападению и подробно расследуют этот вопрос". Однако через несколько часов пресс-секретарь МИД России Мария Захарова подтвердила, что в субботу именно россияне ударили по одесскому порту.

"Российская ракета "Калибр" попала в объект военной инфраструктуры в Одесском порту", ​​— сообщила Мария Захарова в Telegram.

Она добавила, что ракета "точно попала" в украинский военный корабль.

Этот эпизод в понедельник, 25 июля также прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров .

"Если мы говорим об эпизоде, который имел место в Одессе, то в обязательствах, которые взяла на себя Россия, в том числе и в соглашениях, подписанных 22 июля в Стамбуле, нет ничего, что запрещало бы нам продолжать спецоперацию, в том числе уничтожение объектов военной инфраструктуры и других военных целей", - сказал Лавров в беседе с журналистами, которую цитирует "Интерфакс " .

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что, несмотря на ракетный удар, Украина готовится экспортировать зерно через Черное море.

По оценкам, в Украине хранится более 20 миллионов тонн зерна, в основном пшеницы, без которой части мира могут столкнуться с продовольственным кризисом.