От Маска требуют либо купить Twitter, либо заплатить компании $1 млрд

Twitter потратил 33 миллиона долларов на подготовку приобретения компании Илоном Маском. Но миллиардер неожиданно отказался от владения платформой, и Twitter сообщил о чистых убытках в размере 270 миллионов долларов.

Компания уже объявила, что на Маска подадут в суд, над чем он посмеялся в Интернете.

По апрельской сделке Илон Маск должен был купить Twitter за 44 миллиарда долларов. По словам бизнесмена, компания не предоставила исчерпывающей информации о том, какая часть аккаунтов на платформе обслуживается ботами, поэтому он отказался от покупки.

Twitter подал в суд на Илона Маска за нарушение контракта на покупку сайта социальной сети и хочет, чтобы суд обязал миллиардера завершить сделку на согласованную сумму в 54,20 доллара. за акцию при текущей цене $34 на бирже.

Twitter уверяет, что утверждения Маска о ботах необоснованны.

"Мы провели внутреннюю проверку выборки аккаунтов и подсчитали, что среднее количество поддельных или спам-аккаунтов во втором квартале 2022 года составило менее 5% наших ежемесячных активных пользователей в этом квартале", — говорится в специальном отчете Twitter, который цитирует ВВС

Неудивительно, что Twitter так стремится завершить транзакцию. По данным BBC, в период с апреля по июнь 2022 года он потратил 33 миллиона долларов на подготовку продажи платформы Илону Маску.

Кроме того, сайт сообщил о чистом убытке в размере 270 миллионов долларов. С другой стороны, вся неразбериха, связанная с покупкой платформы Маском, привела к увеличению количества ежемесячных ежедневных пользователей на платформе до 237 миллионов.

Теперь соцсеть обвиняет миллиардера в неоднократном нарушении договора купли-продажи и подчеркивает, что это сработало во вред компании. Помимо описанных выше потерь, Twitter также указывает на растущий отток сотрудников сайта. Илона Маска также обвинили в тайной скупке акций компании без уведомления соответствующих регулирующих органов.

Исполнительный директор Twitter Брет Тейлор заявил в начале июля, что компания, котирующаяся на Нью-Йоркской фондовой бирже, будет готова обратиться в суд для обеспечения соблюдения сделки, если это потребуется, где потребует вознаграждение в размере 1 миллиарда долларов, сообщает BBC.