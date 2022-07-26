Вашингтон оценил риски визита Пелоси на Тайвань

Потенциальный визит на Тайвань спикера Платы представителей беспокоит правительство Джо Байдена, которое опасается, что эта поездка выйдет за «красную черту» для Пекина.

Китай предупредил в понедельник, что он «готов» ответить на визит Нэнси Пелоси, подчеркнув, что Соединенные Штаты «будут нести ответственность за все серьезные последствия».

Джо Байден на прошлой неделе отметил, что американские военные сочли визит Нэнси Пелоси «не очень хорошей идеей».

Правительство США опасается, что Китай не будет проводить различия между законодательной и исполнительной ветвями власти, тем более что Пекин рассматривает растущую поддержку Тайваня со стороны Вашингтона, как двойную игру США в стратегии один Китай две системы.