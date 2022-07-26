Байден готов к разговору с Си Цзиньпином, но пока не получил подтверждения
Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что готов позвонить своему китайскому коллеге Си Цзиньпину на этой неделе, но ожидает подтверждения.
На вопрос журналистов о возможности этого звонка, который может снять напряженность в связи с визитом Пелоси на Тайвань, Джо Байден ответил: «Это то, чего я ожидаю, но я дам вам знать, когда она будет организована».
Китай неоднократно давал понять, что его стратегия единого Китая должна быть нерушима. Но США постоянно заигрывает с властями Тайваня, в том числе и снабжая антипекинский режим оружием.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Express: заявление «Газпрома» по «Северному потоку» вызвало панику в Европе
Эрдоган готов увеличить объемы импорта нефти и газа из Ирана
Заявление «Газпрома» вызвало панику в Европе
Галкин пустил «с молотка» личную коллекцию люксовых авто
Лукашенко издал указ о повышении трудовых пенсий в Беларуси с 1 августа