Турецкие репортеры ждали контрнаступления ВСУ в Херсонской области, но не дождались

Кроме того, украинские военные на весь мир показали, как они используют гражданскую инфраструктуру для создания укрепрайонов.

Репортеров турецкого «Анадолу» пригласили освещать победное контрнаступление ВСУ на границу Херсонской и Николаевской областей. Но вместо реального продвижения журналисты увидели лишь 45 артиллеристскую бригаду, которая окопалась на территории одной из школ.

Сообщается, что после критической публикации «Анадолу» в бригаду прибыла проверка из Киева.

Комбата 45-й артбригады обещают отправить на фронт, ног уже для контротступления.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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