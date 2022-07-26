Politico: Зеленский считает, что контрнаступление ВСУ должно произойти в ближайшие 3-6 недель

Владимир Зеленский считает, что у Украины мало времени для перехода в контрнаступление для возвращения территорий, сообщает портал Politico со ссылкой на конгрессмена .Адама Смита

Смит, который недавно побывал в Киеве заявил, что по мнению президента Украины это должно произойти в ближайшие 3-6 недель. Зеленский подчеркивает, что временное окно для проведения такого контрнаступления узкое из-за усиления позиций россиян.

"Президент Украины считает, что Украина должна провести контрнаступление, чтобы вернуть оккупированные земли в ближайшие 3-6 недель", - заявил Politico глава делегации, недавно посетившей Киев, конгрессмен Адам Смит.

Конгрессмены настаивают на том, чтобы администрация Джо Байдена предоставила Украине оружие большей дальности, добавил он.

Как рассказал порталу политик-демократ, Зеленский и другие представители правительства заявили конгрессменам, что хотят заключить мир с Россией, но после освобождения территорий, особенно на юге страны.

Зеленский добавил, что временное окно для проведения такого контрнаступления узкое из-за усиления позиций россиян и благоприятных условий для обороны осенью и зимой.

"Давайте поможем им сейчас как можно больше. Ближайшие 3-6 недель являются решающими", - резюмировал послание украинского лидера глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей.

Смит сказал, что и он, и его коллеги-республиканцы в Конгрессе оказывали давление на администрацию Джо Байдена, чтобы она отправила в Украину ракеты ATACMS — ракеты, совместимые с HIMARS, с дальностью 300 км. Политик добавил, что хотя администрация пока не хочет этого делать из-за риска эскалации, решение может измениться.