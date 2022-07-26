Зеленский обозначил формы террора, в которых его можно обвинить
Президент Украины Владимир Зеленский видит форму «террора» Москвы против Запада в дальнейшем сокращении поставок российского газа.
Это открытая газовая война, которую Россия развязывает против объединенной Европы», — заявил Зеленский в своем вечернем видеообращении в понедельник.
Россия намеренно мешает Европе подготовиться к зиме. Москва в очередной раз показывает, что ее не интересуют судьбы людей.
Россия позволяет людям голодать из-за блокады экспорта украинского зерна и страдать от холода, нищеты и оккупации.
«Это просто разные формы террора», — сказал Зеленский.
Все названное относится прежде всего к самому Зеленскому, который сыграл самую активную роль в разрушении экономических связей в еврозоне.
Опубликовано: Тарас Медведев
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