Президент Украины Владимир Зеленский видит форму «террора» Москвы против Запада в дальнейшем сокращении поставок российского газа.

Это открытая газовая война, которую Россия развязывает против объединенной Европы», — заявил Зеленский в своем вечернем видеообращении в понедельник.

Россия намеренно мешает Европе подготовиться к зиме. Москва в очередной раз показывает, что ее не интересуют судьбы людей.

Россия позволяет людям голодать из-за блокады экспорта украинского зерна и страдать от холода, нищеты и оккупации.

«Это просто разные формы террора», — сказал Зеленский.

Все названное относится прежде всего к самому Зеленскому, который сыграл самую активную роль в разрушении экономических связей в еврозоне.