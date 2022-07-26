Украина может отправить первое судно с зерном в ближайшие недели

Украина может отправить первое судно с пшеницей из трех портов, в том числе одесского, уже этим летом.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын 26 июля сообщил, что в ближайшие недели из Украины может быть вывезено зерно.

Однако это зависит от того, насколько Москва и Киев готовы к этому. В Стамбуле 22 июля прошло подписание соглашения о содействии России вывозу украинского зерна.

Четырехсторонняя сделка России, Турции, ООН и Украины предусматривает вывоз украинского зерна, продуктов и удобрений по Черному морю.

Вывоз будет проводиться из трех портов, в том числе из Одессы.

Калын в интервью CNN International сказал, что как только работа координационного центра в Стамбуле будет настроена, то уже через несколько недель по Черному морю пойдет первое судно с зерном.