ЛНР заявила, что Киев бьет из HIMARS, чтобы не дать Луганску готовиться к референдуму

Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник выразил мнение, что ВСУ ударами HIMARS мешает подготовке референдума в республике.

Глава посольства ЛНР в России Родион Мирошник 26 июля обвинил Украину в запугивании мирного населения Донбасса с помощью РСЗО HIMARS.

По его мнению, таким образом Киев не дает республике готовиться к референдуму по вхождению в состав Российской Федерации.

Мирошник утверждает, будто Украина нанесла по Луганской народной республике 7 обстрелов за последние четыре дня.

В шести обстрелах использовались реактивные системы залпового огня HIMARS.

Посол ЛНР сказал, что Киев боится референдума, поскольку он изменит статус Луганской народной республики.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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