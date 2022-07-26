ЛНР заявила, что Киев бьет из HIMARS, чтобы не дать Луганску готовиться к референдуму
Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник выразил мнение, что ВСУ ударами HIMARS мешает подготовке референдума в республике.
Глава посольства ЛНР в России Родион Мирошник 26 июля обвинил Украину в запугивании мирного населения Донбасса с помощью РСЗО HIMARS.
По его мнению, таким образом Киев не дает республике готовиться к референдуму по вхождению в состав Российской Федерации.
Мирошник утверждает, будто Украина нанесла по Луганской народной республике 7 обстрелов за последние четыре дня.
В шести обстрелах использовались реактивные системы залпового огня HIMARS.
Посол ЛНР сказал, что Киев боится референдума, поскольку он изменит статус Луганской народной республики.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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