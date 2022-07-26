СМИ: Создание оружия против русских ракет пока в зачаточном состоянии

The Daily Telegraph рассмотрела тему гонки современных ракетных вооружений, где Россия опередила всех конкурентов на десятки лет.

По оценке аналитиков издания, успехи по созданию ракет, способных противостоять российским, крайне не велики и разработки находятся в зачаточном состоянии.

Гиперзвуковые комплексы России и Китая по оценке издания главное конкурентное преимущество в военном паритете. КНР вслед за РФ активно развивает свою серию гиперзвукового вооружения.

Шеф Cohort Энди Томис прокомментировал изданию, что его компания получила заказ на создание ракет способных создать систему ПРО от российских и китайских разработок.

Он признал, что это крупный вызов для Cohort.» Ракеты, летящие так быстро, очень сложно отследить и предсказать их траекторию», - отметил Томис.

Тем временем, сообщает издание, Россия уже запустила «Циркон», способный развивать 9 махов. И, чтобы справиться с такой ракетой, система ПРО должна мониторить огромное пространство.