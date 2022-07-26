Только 54% французов планируют следить за Олимпиадой в Париже

Согласно опросу Opinion Way, опубликованному во вторник ежедневной газетой Le Parisien, лишь 54% французов планируют «следить за событием в СМИ».

На вопрос о чувствах, вызванных парижскими играми, 47% респондентов ответили «безразлично», только 26% сказали, что они «заинтересованы», 19% «обеспокоены» и 7% «нетерпеливы» в ожидании.

Опрос публикуется на следующий день после «встречи на месте» по теме Игр, созванной Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце для подведения итогов всех основных вопросов мероприятия.

Согласно этому опросу 54% респондентов планируют «следить за событием в СМИ» и 12% хотят «купить билеты для посещения мероприятий», 9% хотят лично присутствовать на церемонии открытия, 8% — на церемонии закрытия и 6% готовы принять участие в Играх в качестве волонтера или откликнувшись на вакансию.